Polska 2050 szuka lidera. Kolejna osoba ogłasza swój start

O swojej decyzji Joanna Mucha poinformowała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że to moment, do którego przygotowywała się przez całe życie zawodowe. Wybory w ugrupowaniu mają się odbyć w styczniu 2026 roku, po tym jak Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o reelekcję.

– Każdy dzień, każde doświadczenie, przygotowało mnie do tego, żeby dzisiaj powiedzieć, że wystartuję na przewodniczącą partii Polska 2050 – oświadczyła Mucha. Jak dodała, celem jej startu jest przywrócenie ugrupowaniu miejsca na scenie politycznej. „Nie tylko wystartuję, ale chcę wygrać te wybory. Chcę wygrać je dla nas, dla Polski 2050 – mówiła.

Polityczka podkreśliła, że chce, by partia odzyskała poparcie, które zdobyła dwa lata temu jako część koalicyjnej Trzeciej Drogi, osiągając 14,4 proc. Mucha przekonuje, że „wie, jak to zrobić”, i zapowiada powrót do „korzeni” ugrupowania. Obecne sondaże są jednak dla Polski 2050 niekorzystne – według badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” partia uzyskałaby dziś 1,3 proc. poparcia.

Joanna Mucha chce przejąć stery w Polsce 2050. Petru zaprasza ją na debatę

Już teraz wiadomo, że w wyścigu o przywództwo w ugrupowaniu wystartuje także Ryszard Petru, były przewodniczący i twórca Nowoczesnej. W środę polityk zwrócił się do Muchy za pośrednictwem platformy X. „Witam Cię w rywalizacji o przywództwo w Polsce 2050! Dobrze, że startujesz. Potrzebna jest nam debata o przyszłości naszego ugrupowania, o jego programie i o funkcjonowaniu w koalicji”.

Petru zaproponował rywalce otwartą dyskusję o przyszłości partii i sposobach odbudowy zaufania wyborców. „Porozmawiajmy o tym, jak odbudować zaufanie wyborców. Jak dotrzeć do tych, którzy nie czują się reprezentowani ani przez PiS, ani przez Platformę” – napisał.

Wybory nowego przewodniczącego Polski 2050 mają się odbyć na początku przyszłego roku. Kandydaci muszą zebrać 84 podpisy członków partii, by zarejestrować swoje kandydatury. Wśród osób wymienianych jako potencjalni uczestnicy rywalizacji są także Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Michał Kobosko.

