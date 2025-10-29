Tusk chwali Żurka... A może żurek? Zabawny wpis premiera

Donald Tusk od dawna słynie z twórczości w mediach społecznościowych. W środę umieścił kolejnego posta, którym zrobił furorę.

Donald Tusk chwali Żurka albo żurek

Na X pojawił się film, na którym premier siedzi pochylony nad talerzem zupy. Po kolejnej łyżce Tusk spojrzał w obiektyw.

– Niezły ten żurek, co? – powiedział premier, zwracając się do widzów. Nawiązał w ten sposób do postaci ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

twitter

– Będzie jeszcze drugie danie i deser – zapowiedział premier.

Post spotkał się z wieloma reakcjami internautów. Na film odpowiedział również sam zainteresowany, Żurek.

„Smacznego!” – napisał minister.

Berkowicz do Tuska. Internauci komentują o zakupach w IKEI

Posta premiera nie omieszkał skomentować Konrad Berkowicz z Konfederacji od dawna uchodzący za jednego z fanów twórczości Tuska w mediach społecznościowych – komentuje większość jego postów.

„Patrząc na rzeczy, którymi Wy się tu zajmujecie i jakie bzdury tu wstawiacie, to naprawdę zastanawiamy się wszyscy, jakim cudem Wy macie jeszcze w sondażach 30 proc”. – napisał polityk Konfederacji. Wpis Berkowicza spowodował lawinę komentarzy, z których sporo odnosiło się do talerzy, patelni oraz zakupów. Konrad Berkowicz zasłynął z wynoszenia produktów ze sklepu bez płacenia. Wśród towaru znajdowała się m.in. patelni i zestaw talerzy. Poseł tłumaczył się nieuwagą i roztargnieniem oraz słuchaniem muzyki podczas kasowania produktów na kasie samoobsługowej.

Do żurku odniosła się również celebrytka słynąca z romansów z prawicowymi politykami, Marianna Schreiber.

„Proszę uważać Panie Premierze, żeby ten żurek nie stanął Panu w gardle” – napisała w odpowiedzi.

Inny polityka prawicowy napisał coś z kolei o więzieniu.

„Wygląda jak na stołówce w zakładzie karnym, ale tam chyba nie dają żurku. Jeszcze trochę…” – odniósł się Jan Kanthak.

Czytaj też:

Duda zacytował piosenkę Kazika. „Stary człowiek w barze mlecznym...”Czytaj też:

„Czyli PiS ukradł działkę, PO to tuszowało”. Mentzen komentuje