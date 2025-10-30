Poseł Matecki może mieć poważne kłopoty. Jest akt oskarżenia

„W dniu 30 października 2025 r. prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości” – poinformował 30 października prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy PK.

Jak przypomniał, dotyczy on „tzw. wątku szczecińskiego, obejmującego nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które od początku były przeprowadzane w sposób zapewniający przyznanie wielomilionowych dotacji dwóm z góry wskazanym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia”.

Poseł Matecki jest podejrzany o popełnienie 6 przestępstw

„Uzyskane w ten sposób środki w łącznej kwocie 16,5 mln zł zostały przywłaszczone przez działających wspólnie i w porozumieniu oskarżonych Dariusza M., Adama S. i Mateusza W. oraz inne osoby, a następnie wydatkowane w znacznej mierze niezgodnie z przeznaczeniem, m.in. poprzez wystawianie fikcyjnych lub zawyżonych faktur, pozorne zatrudnienia i wypłaty za nieistniejące usługi, finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym (portale, plakaty wyborcze) oraz zawieranie pozorowanych umów najmu i usług promocyjnych. W zakresie części z tych środków (ok. 3,6 mln zł) podejmowane były nadto działania (w tym przez pięciu pozostałych oskarżonych) mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia tych pieniędzy z przestępstw popełnionych na szkodę Funduszu Sprawiedliwości («pranie pieniędzy»)” – podaje w czwartkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Prok. Nowak wskazał, że poseł PiS podejrzany jest i „oskarżony został o popełnienie sześciu przestępstw”. Wśród nich chodzi o: „współdziałanie z funkcjonariuszami publicznymi z ministerstwa sprawiedliwości przy przekroczeniu uprawnień w związku z przeprowadzeniem trzech konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w sposób zapewniający ich rozstrzygnięcie na rzecz powiązanych stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia oraz przywłaszczenia środków w łącznej kwocie 16,5 mln zł”, „pranie pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 447 500 zł pochodzących z przywłaszczonych dotacji, poprzez ich przyjęcie od osób fikcyjnie zatrudnionych w stowarzyszeniach” i „współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych przy jego fikcyjnym zatrudnieniu w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w wyniku czego uzyskał nienależne świadczenia w łącznej wysokości”.

