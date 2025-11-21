Sąd wykreślił partię Mentzena z rejestru. Już wiadomo, że będzie odwołanie

W piątek 21 listopada partia Sławomira Mentzena Nowa Nadzieja została wykreślona z rejestru. Wnioskowała o to Państwowa Komisja Wyborcza, która nie otrzymała sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Nowa Nadzieja wykreślona z rejestru partii

W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia sędzia podkreślała, że partie muszą wywiązywać się z nakładanych na nie obowiązków. – W ocenie sądu nie budziło w niniejszej sprawie wątpliwości, że partia Nowa Nadzieja takiego sprawozdania nie złożyła – mówiła.

– Z resztą do sądu nie wpłynęła odpowiedź na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie wpisu partii z ewidencji partii politycznych – zauważała sędzia Joanna Korzeń.

Sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak odniósł się do decyzji sądu w rozmowie z Interią. „Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych jest nieprawomocne, nie zgadzamy się z orzeczeniem i zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji” – zapowiadał.

Sekretarz Nowej Nadziei przypomniał, że piątkowe rozstrzygnięcie nie jest prawomocne. Wtórował mu poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. „Będziemy się odwoływać od tej decyzji i walczyć o swoje prawa w sądzie” – zapewniał.

Nowa Nadzieja nie złożyła sprawozdania finansowego

Nowa Nadzieja miała dużo czasu na złożenie sprawozdania finansowego. Ustawa daje partiom czas do 31 marca każdego roku. Dopiero wtedy PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji. Na dalsze działania czekaliśmy aż do połowy listopada. Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego zwrócił na ten fakt uwagę podczas piątkowego posiedzenia krajowego BIura Wyborczego.

Sąd 21 listopada wykreślił jeszcze pięć innych partii. Był to Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska; Porozumienie Samorządowe; OK Polska; Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość oraz Zdrowa Polska.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż zaskakuje. „Mijanka” tuż za podiumCzytaj też:

Awantura o wulgarny gest posła. Giertych każe zabezpieczyć monitoring