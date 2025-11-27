Książka Andrzeja Dudy do kupienia w Biedronce. Cena zwala z nóg

Początkowo autobiografię Andrzeja Dudy kupić można było jedynie przez prywatną stronę internetową polityka. Kosztowała tam 99 zł, a specjalne wydanie z autografem 159 zł. Z czasem dzieło zaczęło trafiać do prywatnych księgarń, zwykle z tą samą ceną, choć zauważano delikatnie droższe lub tańsze egzemplarze.

Książka Andrzeja Dudy w Biedronce. Cena 99 zł

Teraz „To ja” jest do kupienia także w Biedronkach. W sieci pojawiły się zdjęcia, pokazujące okładkę książki na półce dyskontu. „Z cyklu: prezydent w Biedronce. Chyba coś kiepsko idzie sprzedaż tego dzieła” – komentował dziennikarz Radia Zet Piotr Kozłowski, pokazując fotografię znaleziska.

Wielu internautów w cierpkich słowach oceniło wiadomość o nowej formie dystrybucji książki byłego prezydenta. Często zwracano uwagę na wysoką cenę tej pozycji, która liczy 640 stron i ponad 250 ilustracji. „Jeszcze drogo. Poczekaj do marca, będzie za 29,99” – możemy przeczytać w jednym z komentarzy.

Surowe recenzje książki Andrzeja Dudy

Portal naTemat.pl zwrócił uwagę na fakt, że książkę Andrzeja Dudy można już dostać w sklepach internetowych za niższą cenę, nawet o 20 zł. Cytuje też nieprzychylne opinie z portalu lubimyczytać.pl.

„Rozczarowanie. Liczyłem, że Andrzej Duda zmierzy się z kontrowersjami związanymi ze swoją prezydenturą. Że nakreśli złożoność sytuacji; pokaże swoje wątpliwości” – pisał jeden z recenzentów.

„Nie wiem dla kogo jest ta książka, bo to kompletna nuda zarówno dla hejterów, jak i wielbicieli Dudy” – dodawał inny. Niektórzy czytelnicy oskarżali byłego prezydenta o „grafomanię i megalomanię”.

Wydawca Videre dzieło polityka reklamuje z kolei jako „szeroką, bardzo osobistą opowieść, w której Andrzej Duda podsumowuje swoje dwie kadencje”. Sam były prezydent przedstawia książkę jako „szczerą i nieocenzurowaną”.

