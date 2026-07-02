Nieoczekiwane słowa Zełenskiego o Polsce. „Mieliśmy w przeszłości problemy”

1 lipca Zełenski przyleciał do Dublina, gdzie uczestniczył w ceremonii objęcia przez Irlandię przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Następnie wygłosił przemowę i odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Zełenski o stosunkach z Polską. „Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi ”

Podczas konferencji prasowej polityk został zapytany m.in. o konflikt między Polską a Ukrainą. – Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Teraz jednak żyjemy teraźniejszością, mamy do czynienia z agresją skierowaną przeciwko nam i musimy być teraz jednomyślni – przekazał. Jednocześnie ocenił, że kraje są „dobrymi przyjaciółmi” .

Zełenski wyraził także nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie poprą członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

– Liczymy na jednomyślność państw członkowskich. Unia powinna się kierować zasadami, a nie emocjami. Ukraina spełniła wszystkie warunki pozwalające na otwarcie klastrów, mamy nadzieję, że premier Węgier i polski rząd poprą naszą akcesję – powiedział prezydent Ukrainy, podkreślając, że w interesie wszystkich krajów leży, aby Ukraina jak najszybciej dołączyła do Unii.

Kijów utworzy Panteon Narodowy

Przypomnijmy, w środę Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. – Będzie miejscem naszej niezłomnej siły i szczerej wdzięczności wobec wszystkich, którzy tworzyli Ukrainę – ocenił Wołodymyr Zełenski.

Polityk sam złożył projekt ustawy w tej sprawie. Pod koniec czerwca podkreślał, że „nikt i nigdy nie będzie nakazywał jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować” .

To jeszcze bardziej nasiliło napięte już stosunki między Warszawą a Kijowem, które pogorszyły się kilka tygodniu temu po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA” .

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