Czarnek proponował kolejne 800 zł. Mentzen się sprzeciwił i otrzymał kontrę

Przemysław Czarnek, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zaproponował nowe rozwiązanie, mające poprawić notowania jego partii. Postulował przekazanie polskim rodzinom po 800 zł na wyprawkę szkolną.

Większa wyprawka szkolna? Mentzen krytykuje

Pomysł PiS zbiegł się w czasie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dlatego Czarnek mógł liczyć na szeroki odzew i sporo komentarzy w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że już teraz w ramach programu Dobry Start na jednego ucznia przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł.

Krytyczny wobec rozbudowy świadczeń socjalnych i „rozdawnictwa” Sławomir Mentzen odpowiedział na pomysł PiS na platformie X. Lider Konfederacji napisał krótko: „To chyba w koalicji z Razem i Lewicą”.

Polityk długo nie czekał na reakcję. Odpowiedział mu Radosław Fogiel z PiS. „Z kimś, kto nie uważa wsparcia polskich rodzin za obciążenie. Zapytaj kolegów z Ruchu Narodowego” – pisał, przypominając o sporym stronnictwie, funkcjonującym w ramach Konfederacji.

Wyprawka szkolna. 300 plus to za mało?

Jak pokazuje badanie Barometr Providenta, średni koszt wyprawki szkolnej wyniesie w tym roku 617,40 zł na jedno dziecko. Ponad połowa rodziców (56 proc.) szacuje, że na przygotowanie szkolnej wyprawki przeznaczy ponad 500 zł. Łączne wydatki w 2026 roku szacowane są na 5-6 mld zł.

Co drugi rodzic (51 proc.) kompletuje wyprawkę w sierpniu. 17 proc. przyznaje, że czeka do ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Najważniejszym kryterium przy wyborze artykułów szkolnych jest cena, obok jakości i funkcjonalności. – Zakupy związane z rozpoczęciem roku szkolnego to okres, w którym w bardzo krótkim czasie kumuluje się wiele różnych wydatków – od artykułów szkolnych i odzieży po elektronikę i sprzęt sportowy. Dla rodzin oznacza to, że nawet stosunkowo niewielkie dodatkowe koszty stają się zauważalne, gdy pojawiają się przy kilku kolejnych zakupach – mówił Radosław Kaczmarek, Business Development Team Manager w AliExpress Polska.

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