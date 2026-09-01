Kalendarz nowego roku szkolnego 2026/2027. MEN podało kluczowe daty

Wakacje dobiegły końca, a więc oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Tuż przed pierwszym dzwonkiem przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się manifestacja nauczycieli, którzy domagają się polepszenia swojej sytuacji finansowej.

Mimo różnych trudności zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele z zainteresowaniem sprawdzają, jak będzie wyglądał kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiało wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Kalendarz nowego roku szkolnego 2026/2027. MEN podało ważne daty

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 1 września 2026 r. i zakończą 25 czerwca 2027 r. Na dłuższą przerwę od nauki uczniowie będą musieli poczekać do zimowych ferii, które zostaną przeprowadzone z podziałem na trzy tury. Oto harmonogram zimowego wypoczynku:



18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, małopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 25 do 30 marca (w 2027 r. Wielkanoc przypada 28 marca). Wakacje oficjalnie rozpoczną się 26 czerwca i zakończą 31 sierpnia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała terminarz egzaminów. Egzamin ósmoklasisty w 2027 r. odbędzie się w dniach 10-12 maja. Z kolei egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, a egzaminy ustne odbędą się w dniach 6-31 maja.

Wakacje z podziałem na tury jak ferie? MEN zareagowało na interpelację posła PiS

Za sprawą interpelacji posła PiS, którą skierował do minister edukacji, rozpoczęła się dyskusja o możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do sposobu organizacji wakacji – tak, aby – podobnie jak ferie – odbywały się z podziałem na tury. Do sprawy w stanowczy sposób odniosło się już MEN.

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