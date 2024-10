Najnowszy sondaż partyjny. Potężny spadek PiS, Jarosław Kaczyński ma powody do niezadowolenia

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych sprawdził na zlecenie „Rzeczpospolitej” poparcie partii politycznych. Z sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,3 proc. poparcia. To spadek względem badania z początku października o 1,8 punktu procentowego. Poparcie spadło również Prawu i Sprawiedliwości, które wynosi teraz 29,6 proc. To wynik o 3,3 pkt proc. mniejszy od badania sprzed miesiąca.

Koalicja rządząca się umacnia. Coraz większa różnica między PiS i KO w najnowszym sondażu

Na podium uplasowała się Trzecia Droga, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 9,8 proc. badanych. To rezultat niższy o 0,3 p.p. względem ostatniego sondażu. Kolejną pozycję zajęła Konfederacja. 9,4 proc. to wynik o 0,3 p.p. lepszy od badania z początku października. Zyskała również Lewica, na którą chce zagłosować 8,6 proc. respondentów. To wzrost o 1,2 p.p.

Gdyby o kształcie Sejmu decydowały te wyniki, wówczas obecna koalicja parlamentarna miałaby 254 mandaty. 11,2 proc. uzyskały inne partie oraz wyborcy niezdecydowani. Miesiąc wcześniej wynik wynosił 7,4 proc. W sondażu nie została uwzględniona partia Razem, która ostatnio opuściła Lewicę. Prof. Jarosław Flis z UJ podkreślił, że Koalicja Obywatelska wypada lepiej niż w wyborach sprzed ponad roku, ale w dalszym ciągu potrzebuje koalicjantów.

Donald Tusk o ostatnich sondażach: mam taką trochę chłopięcą satysfakcję

„KO dzisiaj w dwóch badaniach (CBOS i United Surveys) u zdecydowanych wyborców osiągnęła 37 proc. Wiem, to tylko sondaże i jutro mogą być inne, ale mam dziś taką trochę chłopięcą satysfakcję, kiedy wyobrażam sobie miny ekspertów od sufitu Tuska (max 20 proc.). Zaraz mi minie, obiecuję” – napisał we wtorek w mediach społecznościowych Donald Tusk.

