Niespodzianka w najnowszym sondażu. Wynik PiS i KO zaskakuje

PiS i KO w najnowszym sondażu parlamentarnym notują taki sam wynik, ale gdyby przełożyć to na mandaty, to partia Jarosława Kaczyńskiego wprowadziłaby do Sejmu więcej posłów. Karty mogłaby z kolei rozdawać Konfederacja.

Pracownia Ipsos sprawdziła dla TVP Info i „19:30”, na kogo zagłosowaliby Polacy w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Zarówno Koalicja Obywatelska jak i Prawo i Sprawiedliwość uzyskałyby taki sam wynik – po 29 proc. Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z poparciem na poziomie 15 proc. Poza podium uplasowałaby się Trzecia Droga, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 10 proc. ankietowanych. Próg wyborczy przekroczyłaby również Nowa Lewica, którą wskazało w badaniu sześć proc. respondentów. Gdyby partia Razem wystartowałaby samodzielnie, to otrzymałaby trzy proc. głosów. Jeden proc. uczestników sondażu wskazał na inny komitet, a siedem proc. Polaków nie potrafiło na tym etapie wskazać, na kogo oddałoby głos przy urnie wyborczej. Najnowszy sondaż parlamentarny. Jak zagłosowaliby Polacy w wyborach? Zagłosować „zdecydowanie” poszłoby 50 proc. ankietowanych, a kolejne 14 proc. przyznało, że „raczej” by tak zrobiło. Do pozostania w domu bardziej skłoniło się z kolei 10 proc. respondentów, a 15 proc. odmówiłoby wykonana obywatelskiego obowiązku. 11 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie. Badanie przeprowadzono w dniach 17-18 grudnia. Politolog Maciej Onasz przeliczył z kolei na platformie X (dawny Twitter), jak wyniki sondażu przełożyłyby się na miejsca w Sejmie. Mimo takiego samego rezultatu PiS zdobyło 168 mandatów, przy 160 KO. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziłyby do Sejmu 43 posłów. Lewica mogłaby liczyć na 15 reprezentantów, a Konfederacja na 74 miejsca. Taki wynik dawałby Konfederacji możliwość stworzenia rządu zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, jak i Koalicją Obywatelską. twitterCzytaj też:

