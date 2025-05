Nowy sondaż partyjny. Tak zagłosowaliby Polacy

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ten pierwszy uzyskał w niedzielę 31,36 proc. głosów, podczas gdy drugi 29,54 proc. Pozostali kandydaci zgromadzili aż 39,1 proc. głosów i to głównie o nie stoczy się teraz zacięta walka.

Sondaż. Jacy wyborcy głosują na Trzaskowskiego i Nawrockiego w II turze?

Opinia24 sprawdziła dla RMF FM, kto poprze obu kandydatów w drugiej turze. Na Rafała Trzaskowskiego swój głos oddadzą głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej – ich głosy stanowić będą aż 62 proc. poparcia Rafała Trzaskowskiego. 15 proc. należeć będzie do zwolenników Trzeciej Drogi, a 19 proc. przypadnie wyborcom lewicy, z czego 12 proc. Nowej Lewicy, a 7 proc. partii Razem. Na Karola Nawrockiego zagłosują głównie wyborcy PiS (69 proc.) oraz Konfederacji (23 proc.).

W sondażu zapytano też o ewentualne wybory do Sejmu. Gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę, to na pewno wzięłoby w nich udział 62 proc. wyborców (opcja „zdecydowanie tak”), a być może dodatkowo 23 proc. (opcja „raczej tak”). Najchętniej zagłosować poszliby wyborcy Koalicji Obywatelskiej (80 proc.) oraz Nowej Lewicy (84 proc.).

Sondaż partyjny. Wygrywa KO, drugi PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w ten weekend, wygrałaby Koalicja Obywatelska z 29 proc. głosów. Drugie byłoby PiS z 27 proc. głosów. Trzecie miejsce w sondażu przypadło Konfederacji z 15,2 proc. głosów, a czwarte Trzeciej Drodze (10,7 proc. głosów). Dalej znalazły się Nowa Lewica (6,3 proc. głosów) i partia Razem (4,9 proc. głosów). Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 6,1 proc. ankietowanych.

