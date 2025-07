Nowy sondaż dalej PiS przewagę nad KO. Jak głosy rozkładają się dalej?

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawi i Sprawiedliwość (28 proc. głosów) przed Koalicją Obywatelską (24 proc.). Trzecia byłaby Konfederacja z 14 procentami poparcia.

Sondaż poparcia dla partii. Wygrywa PiS

W Sejmie znalazłaby się jeszcze partia Razem oraz Lewica (obie po 6 proc. głosów). Co ciekawe, nad progiem znalazły się zarówno Polska 2050 Szymona Hołowni, jak i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (po 5 procent głosów). Do Sejmu nie weszłoby za to Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc.).

W sondażu odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 7 proc. ankietowanych. Na pozostałe partie zagłosowałoby mniej niż 1 proc. respondentów. Przy pytaniu o frekwencję, swój udział w wyborach zapowiedziało 63 proc. badanych, z czego 52 proc.

„zdecydowanie tak”, a 11 proc. „raczej tak”. Zdecydowanie głosować nie zamierza 17 proc. Polaków, a 12 proc. „raczej nie”. Opcję „nie wiem”/„trudno powiedzieć” wybrało 8 proc.

Sondaż Ipsos, metoda badawcza

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 24-25 lipca, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Liczba wywiadów zrealizowanych telefonicznie i online wynosi po 50 proc. W trakcie badania kontrolowano rozkład podstawowych cech demograficznych takich jak płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

