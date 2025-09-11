Pogrom w najnowszym sondażu. Aż cztery partie nie wchodzą do Sejmu

Z sondażu think tanku OBG Pro wynika, że gdyby wybory przeprowadzono w ten weekend, wygrałby je Koalicja Obywatelska z 34,52 proc. głosów. To o 1,2 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu tych samych ankieterów.

Sondaż partyjny. KO wygrywa, PiS drugie

Drugie miejsce zajęło tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 30,82 proc. głosów. Tu też widać wzrost notowań, choć nieznaczny, bo tylko o 0,2 pkt proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja, na którą głosować chce 16,86 proc. wyborców. To o 1,5 pkt proc. więcej niż ostatnim razem.

Ostatnie miejsce w Sejmie należy do Konfederacji Korony Polskiej, której przewodzi wyrzucony z Konfederacji europoseł Grzegorz Braun. Jego partia mogłaby uzyskać 6,48 proc. poparcia, co stanowi o 1,1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Sondaż. Cztery partie poza Sejmem

Do Sejmu nie dostałyby się za to Nowa Lewica, partia Razem, Polska 2050 i PSL, czyli wszyscy koalicjanci KO w ostatnich wyborach oraz trzy ugrupowania współtworzące obecny rząd Donalda Tuska.

Nowej Lewicy zabrakło niewiele, ponieważ uzyskała 4,74 proc. głosów. To zaledwie o 0,3 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Partia Razem mogła liczyć na 2,64 proc. (-0,7 pkt proc.), Polska 2050 na 2,22 proc. (-1,3 pkt proc.), a PSL na 1,72 proc. (-1,7 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 2-9 września metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

