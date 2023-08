Pięć powyborczych scenariuszy, PO idzie po swoje a Niemcy dostają zadyszki. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Kto będzie rządził po wyborach? Pięć scenariuszy”. Wynik wyborów jest niewiadomą, ale można zobaczyć trend sondażowy. Joanna Miziołek prezentuje pięć powyborczych scenariuszy, które powstały po przeanalizowaniu możliwych wyników wyborów.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Pakt senacki”. Platforma Obywatelska wzięła w pakcie senackim co swoje i nie posunęła się ani o krok na rzecz mniejszych partii. Niektórzy mają jej za złe, ale mały może mniej – komentuje Eliza Olczyk.

„Defilada to nie wiec wyborczy”. Gdy za naszą wschodnią granica trwa wojna, defilada wojskowa – nawet zahaczająca o gigantomanię – nie może funkcjonować jako element wewnętrznego sporu partyjnego – pisze Marcin Makowski.

„Kołodziejczak na liście KO”. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, będzie kandydował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Nie ma pewności, że Donaldowi Tuskowi ten transfer się opłaci – analizuje Eliza Olczyk.

„Kujonka może wygryźć Suskiego”. – Nie wiem, po co wszystkie kryzysy bierze na siebie Moskwa. Robi się z niej minister od trudnych zadań – komentuje poczynania minister klimatu i środowiska w tekście Joanny Miziołek rozmówca z PiS.

„Przesyt internetowego lasu”. – Dobiega końca epoka mediów społecznościowych, które dawały nam obietnicę zarządzania siecią znajomości i dobierania dla nas treści z zasobów internetu. W miejsce osobistych konwersacji weszła „wizualna elokwencja” – mówi w wywiadzie Przemysława Bociągi dr hab. Mirosław Filiciak z Uniwersytetu SWPS.

„Nasze ciało pamięta”. – Wielokrotnie znajdowałam się w sytuacjach zagrażających życiu i nigdy nie rozumiałam, dlaczego spotykają właśnie mnie – wyznaje Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Marianna Gierszewska, coach i aktorka.

„Morderstwo, narkotyki i spór o sądy”. Na komodzie leżała zapisana przez niego kartka: „Za to twoje traktowanie mnie jak śmiecia i oskubanie kłamczucho. Ja też ze sobą skończę przepraszam”. Sąd nie miał wątpliwości, że jej autor zamordował swoją partnerkę. Więcej w tekście Heleny Kowalik.

„Seksualne problemy biznesmenów”. U jednych ich hiperseksualność wynika z trybu życia, afrodyzjaku, jakim są ich pieniądze, wpływu uzależnień, środowiska, szukania odprężenia w przelotnych związkach itd. Po pewnym czasie rozwijają się objawy kompulsywnych zachowań seksualnych – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Niemcy dostały zadyszki”. Berlin płaci wysoką cenę za swoje polityczne i gospodarcze błędy, ale nie ma się co cieszyć, bo balansująca na krawędzi recesji gospodarka za Odrą może łatwo pociągnąć nas na dno – ostrzega Jakub Mielnik.

„Przewrót pod rosyjską flagą”. Zamieszanie w Nigrze z niepokojem obserwują kraje Zachodu. Ręce zacierają za to Rosjanie i dżihadyści. Sytuację komentuje w rozmowie z Michałem Banasiakiem dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

„Kraje zrozpaczonych rodziców”. Argentyńczycy ciągle szukają dzieci, które zostały porwane ponad 40 lat temu. Podobny dramat staje się udziałem Ukrainy. Ok. 20 tys. ukraińskich dzieci zostało wywiezionych w głąb Rosji. O konsekwencjach tego procederu pisze Agaton Koziński.

„Polka patrzy na Izrael”. – To urok i przekleństwo Izraela. Ultrakonserwatywny kraj po jednej stronie, a po drugiej kraj świecki, liberalny, wykształcony, kosmopolityczny – mówi Wiktorowi Krajewskiemu Sylwia Borowska, autorka książki „Mój mąż Żyd”.

„Utracona szansa i następstwa”. Wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego Ukraińcy jako główny kierunek kontrofensywy wybrali Zaporoże. Z politycznego, oczywistego powodu to najkrótsza droga do Krymu. Z wojskowego punktu widzenia rysuje się to zupełnie inaczej pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Po prostu żyję i robię swoje”. – Bywały gorsze i lepsze czasy. Nie robię dobrej miny do złej gry. Bo wiesz co? Ta gra jest obecnie bardzo dobra – mówi w wywiadzie Wiktora Krajewskiego Marianna Janczarska, aktorka i dziennikarka, córka Ewy Błaszczyk.

„Bieg z przeszkodami”. Elżbieta Sitek-Wasiak przeprowadziła z kilkunastoma znanymi i poważnymi Polkami i Polakami rozmowy o ich dzieciństwie i o tym, jak ono wpłynęło na ich późniejsze życie. Poleca Leszek Bugajski.

