O jakiej Polsce marzą dzieci? Tusk pokazał najnowszy spot KO

W jakiej Polsce chciałyby żyć dzieci? Na to pytanie odpowiada najnowszy spot wyborczy Koalicji Obywatelskiej, w którym głos oddano Polakom, którzy nie mają jeszcze prawa do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych.

„Zagłosuj dla nich”. Nowy spot KO

– Chciałabym żyć w Polsce, w której kobiety będą dobrze traktowane – mówi dziewczynka na początku nowego spotu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Zaraz po niej wypowiadają się kolejne dzieci, mówiąc o potrzebie tolerancji, bezpieczeństwa, ochrony zwierząt i pozbawionej przemocy szkoły. – Te wybory będą o naszej przyszłości. Zagłosujcie dla nas – kończą dzieci występujące w nagraniu.

Spot zaprezentował na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Zagłosuj dla nich" – skomentował.

twitter

Donald Tusk wzywa do głosowania

Premiera spotu poświęconego przyszłości polskich dzieci została zaplanowana na dzień po kluczowym dla kampanii KO wydarzeniu. W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł „Marsz Miliona Serc”, w którym udział wzięło według niektórych szacunków nawet milion osób.

Wydarzenie zwieńczyło przemówienie Donalda Tuska, w którym podkreślał, że chce zakończyć wojnę polsko-polską. – To jest trochę tak, wiecie, jak się pogoni agresora, to już nie ma powodu do wojny. Jak nie będzie tych, którzy z konfliktu, z agresji, ze złości zrobili główne narzędzie walki politycznej, to wtedy trudno, żeby ludzie się wściekali – mówił.

Tusk, w swoim przemówieniu, nawiązał również do hasła najnowszego spotu i wezwał wszystkich Polaków do udziału w wyborach parlamentarnych. – Proszę was na wszystkie świętości, idźcie 15 października po zwycięstwo dla siebie, dla Polski, dla waszych dzieciaków, dla lepszej przyszłości, dla dumnej ojczyzny. Idźcie i zwyciężajcie – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też:

„Masowy wiec przed wyborami”. Co jeszcze pisano za granicą o Marszu Miliona Serc?Czytaj też:

Zaskakujący zwycięzca Marszu Miliona Serc. Nie jest to ani Tusk, ani Trzaskowski