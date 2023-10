Posłowie na Warmii i Mazurach. Oto lista parlamentarzystów

W wyborach 15 października Polacy tłumnie ruszyli do urn, by wybrać nowych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Na kogo głosowali mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego?

Województwo warmińsko-mazurskie

Okręg nr 34 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, PiS – 4 mandaty, KO – 3 mandaty

Zasięg: część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg

Zjednoczona Prawica:

Andrzej Śliwka

Robert Gontarz

Leonard Krasulski

Teresa Wilk

KO:

Jacek Protas

Elżbieta Gelert

Stanisław Gorczyca

Trzecia Droga:

Zbigniew Ziejewski

Okręg nr 35 – lista posłów

Trzecia Droga – 1 mandat, Nowa Lewica – 1 mandat, PiS – 4 mandaty, KO – 4 mandaty

Zasięg: część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn

Zjednoczona Prawica:

Janusz Cieszyński

Artur Chojecki

Iwona Arent

Olga Semeniuk-Patkowska

KO:

Janusz Cichoń

Paweł Papke

Anna Wojciechowska

Maciej Wróbel

Trzecia Droga:

Urszula Pasławska

Nowa Lewica:

Marcin Kulasek

