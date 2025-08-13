Quizy

Quiz ortograficzny ze słowami-zagadkami.
O każdy punkt trzeba walczyć

W dzisiejszym quizie ortograficznym pytamy o słowa, których nie używa się często. Z tego względu poziom trudności rośnie!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

iluwium
ilówium

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

ohydny
ochydny

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipół
manipuł

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

chałastra
hałastra

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

cheblować
heblować

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

balejaż
balejarz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

haluks
chaluks

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy