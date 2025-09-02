Quizy

QUIZ językowy dla bystrzaków.
Zdobędziesz 10/10?

W szkole byłeś mistrzem ortografii? Przekonaj się, czy pamiętasz o wszystkich „bykach”, rozwiązując nasz quiz!
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

bółka
bułka

2 / 10 Poprawny zapis to:

rzeka
żeka

3 / 10 Poprawny zapis to:

córka
curka

4 / 10 Poprawny zapis to:

ide
idę

5 / 10 Poprawny zapis to:

hleb
chleb

6 / 10 Poprawny zapis to:

język Polski
język polski

7 / 10 Poprawny zapis to:

głópota
głupota

8 / 10 Poprawny zapis to:

choinka
hoinka

9 / 10 Poprawny zapis to:

będę
bende

10 / 10 Poprawny zapis to:

żaba
rzaba

