Prosty QUIZ językowy.
Zdobędziesz 10/10?
Tych słów używamy niemal codziennie. Pamiętasz ich pisownię? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
ktury
który
2 / 10 Poprawny zapis to:
dlaczego
dla czego
3 / 10 Poprawny zapis to:
późno
puźno
4 / 10 Poprawny zapis to:
czasami
czas ami
5 / 10 Poprawny zapis to:
długi
dłógi
6 / 10 Poprawny zapis to:
krótki
krutki
7 / 10 Poprawny zapis to:
zemby
zęby
8 / 10 Poprawny zapis to:
rzodkiewka
żodkiewka
9 / 10 Poprawny zapis to:
ólica
ulica
10 / 10 Poprawny zapis to:
komputer
kompóter
