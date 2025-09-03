Quizy

Prosty QUIZ językowy.
Zdobędziesz 10/10?

Tych słów używamy niemal codziennie. Pamiętasz ich pisownię? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się!
1 / 10 Poprawny zapis to:

ktury
który

2 / 10 Poprawny zapis to:

dlaczego
dla czego

3 / 10 Poprawny zapis to:

późno
puźno

4 / 10 Poprawny zapis to:

czasami
czas ami

5 / 10 Poprawny zapis to:

długi
dłógi

6 / 10 Poprawny zapis to:

krótki
krutki

7 / 10 Poprawny zapis to:

zemby
zęby

8 / 10 Poprawny zapis to:

rzodkiewka
żodkiewka

9 / 10 Poprawny zapis to:

ólica
ulica

10 / 10 Poprawny zapis to:

komputer
kompóter

