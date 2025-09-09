Quizy

Quiz ortograficzny z pytaniami-pułapkami.
Zawalcz o 10/10!

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny. Zwróćcie szczególną uwagę na sposób zadawania pytań, bo nie jest on jednolity.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bieżnik
bierznik

2 / 10 Który zapis jest błędny?

bambus
bambós

3 / 10 Który zapis jest błędny?

dożynki
dorzynki

4 / 10 Który zapis jest błędny?

barzant
bażant

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

herubin
cherubin

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

fenkuł
fenkół

7 / 10 Który zapis jest błędny?

hałas
chałas

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hodowla
chodowla

9 / 10 Który zapis jest błędny?

czyhać
czychać

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

himeryczny
chimeryczny

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy