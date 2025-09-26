Quizy

QUIZ dla bystrzaków.
Idealne zadanie na weekend

W szkole byłeś mistrzem ortografii? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy dasz radę zdobyć 10/10?
1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

buraki
bóraki

3 / 10 Poprawny zapis to:

pchła
phła

4 / 10 Poprawny zapis to:

przczoła
pszczoła

5 / 10 Poprawny zapis to:

żubr
żóbr

6 / 10 Poprawny zapis to:

wahadło
wachadło

7 / 10 Poprawny zapis to:

chuśtawka
huśtawka

8 / 10 Poprawny zapis to:

cherbata
herbata

9 / 10 Poprawny zapis to:

kalarepa
kala repa

10 / 10 Poprawny zapis to:

pałasz
pałaż

