QUIZ dla bystrzaków.
Idealne zadanie na weekend
W szkole byłeś mistrzem ortografii? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy dasz radę zdobyć 10/10?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
2 / 10 Poprawny zapis to:
buraki
bóraki
3 / 10 Poprawny zapis to:
pchła
phła
4 / 10 Poprawny zapis to:
przczoła
pszczoła
5 / 10 Poprawny zapis to:
żubr
żóbr
6 / 10 Poprawny zapis to:
wahadło
wachadło
7 / 10 Poprawny zapis to:
chuśtawka
huśtawka
8 / 10 Poprawny zapis to:
cherbata
herbata
9 / 10 Poprawny zapis to:
kalarepa
kala repa
10 / 10 Poprawny zapis to:
pałasz
pałaż
