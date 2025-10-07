Banalny QUIZ językowy.
U czy ó?
Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz najnowszy quiz. Dasz radę uzyskać 10/10?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
góra
gura
2 / 10 Poprawny zapis to:
rzeka Bóg
rzeka Bug
3 / 10 Poprawny zapis to:
hólajnoga
hulajnoga
4 / 10 Poprawny zapis to:
łódź podwodna
łudź podwodna
5 / 10 Poprawny zapis to:
całós
całus
6 / 10 Poprawny zapis to:
całun
całón
7 / 10 Poprawny zapis to:
nuw
nów
8 / 10 Poprawny zapis to:
ogórek
ogurek
9 / 10 Poprawny zapis to:
szczór
szczur
10 / 10 Poprawny zapis to:
kocór
kocur
