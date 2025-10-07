Quizy
Banalny QUIZ językowy. U czy ó?

Banalny QUIZ językowy.
U czy ó?

Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz najnowszy quiz. Dasz radę uzyskać 10/10?
1 / 10 Poprawny zapis to:

góra
gura

2 / 10 Poprawny zapis to:

rzeka Bóg
rzeka Bug

3 / 10 Poprawny zapis to:

hólajnoga
hulajnoga

4 / 10 Poprawny zapis to:

łódź podwodna
łudź podwodna

5 / 10 Poprawny zapis to:

całós
całus

6 / 10 Poprawny zapis to:

całun
całón

7 / 10 Poprawny zapis to:

nuw
nów

8 / 10 Poprawny zapis to:

ogórek
ogurek

9 / 10 Poprawny zapis to:

szczór
szczur

10 / 10 Poprawny zapis to:

kocór
kocur

