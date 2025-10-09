Quizy
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. Rz czy ż?

Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
Rz czy ż?

Nasz dzisiejszy quiz ortograficzny potraktujcie jak szkolne dyktando. Zachowajcie czujność do samego końca.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzyrafa
żyrafa

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzonkil
żonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzupan
żupan

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzart
żart

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzeźbiarstwo
żeźbiarstwo

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rześki
żeśki

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzepak
żepak

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzachnąć się
żachnąć się

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy