Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
Rz czy ż?
Nasz dzisiejszy quiz ortograficzny potraktujcie jak szkolne dyktando. Zachowajcie czujność do samego końca.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzępolić
żępolić
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzyrafa
żyrafa
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzonkil
żonkil
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzupan
żupan
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzodkiewka
żodkiewka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzart
żart
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzeźbiarstwo
żeźbiarstwo
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rześki
żeśki
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzepak
żepak
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzachnąć się
żachnąć się
