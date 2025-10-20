Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Zawalcz o 10/10
Nowy tydzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
piżmo
pirzmo
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
makijaż
makijarz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hytry
chytry
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurg
chirurg
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzadko
żadko
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
herlawy
cherlawy
