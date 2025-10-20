Quizy
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Zawalcz o 10/10

Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Zawalcz o 10/10

Nowy tydzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

piżmo
pirzmo

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

makijaż
makijarz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hytry
chytry

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzadko
żadko

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

