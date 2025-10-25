Quiz ortograficzny na weekend.
W pytaniach króluje miszmasz
Nasz najnowszy test z języka polskiego przypomni Wam szkolne dyktanda. Powodzenia!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
baraż
bararz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hultaj
chultaj
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
homąto
chomąto
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
heblować
cheblować
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałtura
chałtura
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzupan
żupan
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
kuglować
kóglować
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
juhas
juchas
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
mieżeja
mierzeja
