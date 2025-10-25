Quizy
Quiz ortograficzny na weekend. W pytaniach króluje miszmasz

Quiz ortograficzny na weekend.
W pytaniach króluje miszmasz

Nasz najnowszy test z języka polskiego przypomni Wam szkolne dyktanda. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

baraż
bararz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hultaj
chultaj

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

heblować
cheblować

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałtura
chałtura

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzupan
żupan

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

kuglować
kóglować

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

juhas
juchas

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżeja
mierzeja

