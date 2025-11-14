Quizy
Quiz ortograficzny na start weekendu. Jak szkolne dyktando!

Quiz ortograficzny na start weekendu.
Jak szkolne dyktando!

W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. W połowie mogą pojawić się poważne wątpliwości.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

chaubica
haubica

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipół
manipuł

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

iluwium
ilówium

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

lihy
lichy

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

kuglować
kóglować

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy