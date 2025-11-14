Quiz ortograficzny na start weekendu.
Jak szkolne dyktando!
W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. W połowie mogą pojawić się poważne wątpliwości.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
bulwa
bólwa
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
druhna
druchna
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
chaubica
haubica
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipół
manipuł
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonża
lonrza
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
iluwium
ilówium
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażmo
jarzmo
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
lihy
lichy
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
kuglować
kóglować
