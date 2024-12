Relikwie Jana Pawła II przekazane. Zrobił to kardynał Dziwisz

Uroczystość odbyła się 6 grudnia w Domu Polskim w Rzymie. Kardynał Dziwisz przybył do Watykanu z okazji powołania przez papieża Franciszka nowych kardynałów.

Jak donosi portal Ekai, relikwie mają dla wiernych z Cremony duże znaczenie. Jednostka Duszpasterska zdecydowała o przybraniu imienia św. Jana Pawła II. Papież z Polski odwiedził ten rejon w 1992 roku.

Kardynał Dziwisz otrzymał prośbę o przekazanie relikwii w październiku bieżącego roku. Mają one zostać intronizowana w kościele San Bernardino. Do ustalenia pozostają szczegóły dotyczące zasad pielgrzymowania relikwii do pozostałych kościołów Jednostki Duszpasterskiej (w jej skład wchodzą parafie San Bernardino, Vergonzana i Castelnuovo).

Kategorie relikwii. Najpierw trzy, potem nastąpiła zmiana

Do 2017 roku rozróżniano trzy kategorie relikwii. Relikwie I stopnia to pozostałości ciała świętego, np. krew, kości, skóra, włosy, paznokcie. Przedmioty związane z osobą świętego, którymi się posługiwał, mające bezpośredni kontakt ze świętym: jego ubrania, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku to relikwie II stopnia. Ostatni (III) stopień to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie relikwii właściwych, I lub II stopnia.

W 2017 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zniosła relikwie III stopnia. Od tego momentu rozróżniamy relikwie wyjątkowe (insigni) oraz potoczne (non insigni). Pierwsze to ciała lub ich znaczne części, a także cała zawartość urny z prochami zachowanymi po kremacji. Małe cząstki ciała lub kości oraz przedmioty używane przez świętych i błogosławionych zaliczamy do relikwii potocznych.

Czytaj też:

Afery w polskim Kościele. Były jezuita o „najbardziej odpowiedzialnym za kryzys w Kościele”Czytaj też:

Problemy zdrowotne niestraszne papieżowi Franciszkowi. Ojciec Święty podąża śladami Jana Pawła II