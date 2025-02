Ile dać na tacę? Księża ujawniają

Na hojność parafian wpływ ma region kraju, wielkość parafii, zamożność wiernych, lokalne tradycje oraz aktywność i zaangażowanie kapłanów.

W rozmowie z redakcją „Faktu” proboszcz z dużego miasta w północno-zachodniej Polsce powiedział, że parafianie dają na tacę średnio 5 zł. Przy 700-800 wiernych daje to kwotę około 4 tysięcy złotych.

Zamożność mieszkańców parafii również ma wpływ na wysokość niedzielnej ofiary. Co zaskakujące, mieszkańcy wschodniej Polski są bardziej skłonni ofiarowywać większe kwoty na tacę.

Dbanie o finanse to też obowiązek

Księża zwracają uwagę, że udzielają nie tylko duchowej posługi. Do ich obowiązków należy również dbanie o finanse parafii.

– Księża muszą być aktywni i doceniani w swojej społeczności, by taca była pełniejsza. Czy to budowa nowego kościoła, czy dbanie o komfort wiernych w trakcie mszy, to wszystko ma wpływ na wielkość datków – zaznaczają.



Ofiarowany datek powinien być adekwatny do możliwości finansowych wiernego. Zgodnie ze statystykami osoba wierząca przekazuje średnio 23,15 zł miesięcznie. W mniejszych miejscowościach suma datków może wynieść 3-6 tysięcy złotych miesięcznie. Duchowni w dużych miastach mogą zebrać nawet 16 tysięcy złotych.

Finansowanie działalności parafii należy do obowiązków wiernych. Zapis regulujący te kwestie znaleźć można w Kodeksie Prawa Kanonicznego: „Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy„.

Również przykazanie kościelne poruszają ten temat. Piąte z nich mówi: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Przykazanie to może zarówno dotyczyć wsparcia duchowego, jak i materialnego.

Czytaj też:

Nawrocki zignorował apel księdza. Padły mocne słowaCzytaj też:

Popularny ksiądz zszokował internautów. Opublikował zdjęcie z wybranką serca