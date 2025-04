Zmarł były szef Caritasu. Ksiądz z Wrocławia miał 60 lat

Ksiądz Burghardt pochodził z Wrocławia – urodził się tam 26 lipca 1965. Przez lata mieszkał w parafii katedralnej. Uczęszczał do XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Był absolwentem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Kapłanem został w 1993 roku – 22 maja przyjął święcenia kapłańskie. Jego pierwszą parafią była placówka pw. Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej, a kolejną – parafia pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu. Duchowny swoją posługę pełnił również w Lądku-Zdroju, Bierutowie, Wołowie oraz Oławie.

Ksiądz Burghardt kierował wrocławskim Caritasem, tworzył zakłady rehabilitacyjne oraz opiekuńcze

Jednym z osiągnięć księdza Burghardta było zainicjowanie powstania hospicjum domowego podczas jego kierowania wrocławskim Caritasem.

Duchowny zajmował się również organizacją kolonii dla dzieci – skorzystało z nich około 4300 dzieci i młodzieży, w tym dla 40 dzieci polonijnych z Białorusi. Podczas jego pracy w Caritasie uruchomiono Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Małkowicach oraz otwarto dwa zakłady rehabilitacyjne (w Henrykowie oraz Małkowicach).

Ostatnie lata życia spędził w Niemczech, gdzie był proboszczem czterech parafii

Ostatnie lata swojej posługi ksiądz Burghardt spędził za naszą zachodnią granicą, gdzie został skierowany z misją duszpasterską na prośbę metropolity wrocławskiego do Polskiej Misji Katolickiej w Münster. Duchowny opiekował się katolikami polskiego pochodzenia w regionach Ostfriesland i Emsland oraz był proboszczem czterech parafii dekanatu Emsland Mitte. Ksiądz Burghardt zmarł mając niespełna 60 lat. Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

„Polecamy go modlitewnej pamięci” – Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pożegnał duchownego w swoich mediach społecznościowych.

