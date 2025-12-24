Czy w Wigilię można pić alkohol? Odpowiedź znanego księdza może wielu zaskoczyć

Wigilia, poprzedzająca Święta Bożego Narodzenia, to dla wielu Polaków bardzo ważny moment. Wieczorem, gdy na niebie pojawi się tzw. pierwsza gwiazdka, całe rodziny zasiądą do uroczystej kolacji. Wcześniej podzielą się opłatkiem, złożą ciepłe życzenia, a kilka godzin po wieczerzy część osób uda się na Pasterkę (ta wyjątkowa msza, odprawiana raz w roku w nocy z 24 na 25 grudnia, ma upamiętnić oczekiwanie na Narodzenie Pańskie i modlitwę Pasterzy, którzy – według wierzeń – w tym czasie zmierzali do Betlejem).

W trakcie Wigilii, na polskich stołach, oprócz 12 potraw (symbolizujących liczbę apostołów), niekiedy pojawia się alkohol. Część rodaków chce po prostu uczcić wyjątkowy moment lampką czerwonego wina lub kieliszkiem innego trunku. Niektórzy traktują napoje z procentami jako coś, co ma pomóc przełamać bariery relacyjne, szczególnie gdy przy stole siedzą ci, z którymi z różnych powodów trudno jest rozmawiać – choćby ze względu na trudną przeszłość, naznaczoną konfliktami.

Tu jednak pojawia się pytanie, czy Kościół katolicki właściwie zezwala na pojawienie się alkoholu podczas kolacji, na której – jak każe obyczaj – obowiązuje post ścisły (osoby wierzące nie powinny spożywać w Wigilię mięsa i muszą ograniczyć liczbę posiłków)? Na pytanie to odpowiedział ks. Sebastian Kosecki. Kapłan powołał się na kościelną wykładnię.

Czy w Wigilię można pić alkohol? Znany ksiądz tłumaczy

– Wigilia Bożego Narodzenia to czas szczególnego czuwania na świętowanie narodzenia Jezusa. W tym dniu, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wstrzemięźliwości od alkoholu – mówi duchowny-tiktoker.

To jednak oznacza, że teraz można już bez wyrzutów sumienia sięgnąć po kieliszek wódki – duchowny sugeruje bowiem, by decyzję o tym czy pić, czy nie pić, podjąć z rozwagą, po namyśle. – Tradycyjnie jest taki zwyczaj [by Wigilia była wolna od obecności alkoholu – red.], który warto podtrzymywać. Rodzinny charakter tego wyjątkowego czasu zachęca, by przeżyć go w trzeźwości – zaznacza wikariusz z Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zawierciu (archidiecezja częstochowska, Śląsk).

Czytaj też:

Wigilia – co oglądać dziś wieczorem? Dobre świąteczne nowości na streamingachCzytaj też:

Kolęda 2025/2026 coraz bliżej. Kiedy początek wizyt duszpasterskich?