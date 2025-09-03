Kontrowersyjne słowa księdza o współżyciu. „Nie można odmówić”

Ksiądz Szymon Bańko to popularny twórca internetowy, który swoje materiały wideo publikuje m.in. na platformie YouTube czy na stronie szkola.akwinata.edu.pl. W jednym z ostatnich filmów duchowny „nauczał” w sprawach dotyczących sfery seksualnej. Stwierdził, że po ślubie (czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa – w rozumieniu Kościoła katolickiego) ani żona mężowi, ani mąż żonie „nie może odmówić współżycia bez poważnego powodu”. Zdaniem ks. Bańki seks (przedstawiciele duchowieństwa często unikają tego określenia, a zamiast niego mówią m.in. o „akcie”) to nieodzowny element relacji małżeńskiej. Po złożeniu przysięgi przed Bogiem mąż i żona „przekazują sobie wzajemnie prawo do swoich ciał” – mówił członek FSSPX.

Co więcej, odmowa współżycia to grzech o ciężkiej materii (oznacza zerwanie relacji z Bogiem, którą trzeba przywrócić poprzez spowiedź i pokutę). Żeby wierni jeszcze lepiej zrozumieli sytuację, ks. Bańko podał im przykłady sytuacji, które nie mogą zostać uznane za usprawiedliwienie. Duchowny przyznał, że wszak istnieją poważne powody, by odmówić współżycia, jednak zaliczają się do nich tylko te „ekstremalne” – jak „choroba czy śmierć”. – Brak ochoty czy złe samopoczucie to nie są wystarczające powody – stwierdził.

„Normalizowanie gwałtu”? Znana aktywistka zabrała głos

Internauci byli oburzeni słowami duchownego. W ich ocenie brzmi to trochę jak „normalizowanie gwałtu małżeńskiego” – tak uważa jedna z użytkowniczek YouTube'a. Podobnych komentarzy ws. było więcej – wśród nich wybił się szczególnie wpis Mai Staśko – popularnej działaczki na rzecz m.in. ochrony praw kobiet, zdeklarowanej feministki.

W obszernym poście zadała pytanie, „jak dziecko ma czuć autonomię cielesną, skoro słyszy, że ciało jego rodziców nie należy do nich”. „Takie dziecko staje się łatwym celem dla oprawcy i nie ma narzędzi do obrony” – oceniła aktywistka. W jej opinii takie podejście do sfery seksualnej może wiązać się z licznymi następstwami – w tym z przypadkami przemocy domowej.

Stwierdziła, że „według logiki”, którą zaprezentował ks. Bańko, powiedzenie komuś: „nie” wcale „nie oznacza »nie«”. – Musisz się usprawiedliwić, że nie chcesz stosunku. To logika oparta na szantażu, przymusie i poczuciu winy. Tak myślą oprawcy – uważa influencerka..

Kontrowersyjne bractwo. Kilka słów o FSSPX

FSSPX to bractwo, które powstało ponad pięć dekad temu – założył je arcybiskup Marcel Lefebvre. Część jego członków nawet dzisiaj nie uznaje urzędu papieża (zwierzchnictwa obecnie panującego Ojca Świętego). Zwracają uwagę, że przyjęcie reform, które opracowane i omówione zostały w czasie soboru watykańskiego II, Stolica Apostolska straciła swoją autonomię (i nie kieruje nią już Duch Święty – jedna z osób boskich według chrześcijan).

Niektórzy piusowcy są zdania, że Kurię Rzymską kilka wieków temu przejęła masoneria lub inne, wrogie „siły”, chcą sprowadzić ludzi na manowce. Stąd modernistyczne idee, które wdarły się do doktryny.

