Raport: Rosja ingerowała w wybory w 27 krajach w tym m.in. w Polsce

Dziennikarze „USA Today” dotarli do analizy Alliance for Securing Democracy, która działa w ramach think tanku German Marshall Fund, która jest kierowana przez byłych urzędników amerykańskiego wywiadu oraz Departamentu Stanu. Wynika z niej, że Rosja od wielu lat ingeruje w wybory w wielu krajach. Pierwsze zaatakowane państwa to te, które po Zimnej Wojnie skierowały się na Zachód. Agenci Kremla działali m.in. w Estonii, Gruzji oraz na Litwie. W ramach ingerencji Rosja organizowała m.in. cyberataki oraz kampanie dezinformacyjne.





Po sukcesach w tych krajach, Rosja rozszerzyła swoje wpływy również na państwa zachodnie m.in. Kanadę oraz Stany Zjednoczone. To właśnie w USA wpływ Kremla miał być największy. Amerykańskie media wielokrotnie pisały o relacjach współpracowników Trumpa z Rosjanami. W związku z tymi podejrzeniami, amerykańskie służby prowadzą śledztwo. Jednym z badanych wątków są związki syna Trumpa, który miał się spotkać z przedstawicielką Rosji, aby zdobyć materiały kompromitujące rywalkę ojca Hillary Clinton.