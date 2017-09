Migranci z Afryki szturmują wybrzeże Sycylii. Błyskawiczny „desant” nagrał jeden ze świadków

Nagranie zostało wykonane w środę. Widać na nim, jak do brzegu podpływa łódź, z której wybiega na plażę kilkudziesięciu migrantów. Po krótkiej chwili po uchodźcach z Afryki zostają już tylko porzucone na piasku ubrania. Sycylijska policja poszukuje nielegalnych przybyszy, którzy przebywają prawdopodobnie w okolicach miasta Agrigento na zachodnim wybrzeżu Sycylii. Lokalne służby donoszą, że tylko w ciągu jednej doby do tamtejszej plaży przybiły trzy statki z uchodźcami na pokładzie.

Sycylia pozostaje jednym z głównych miejsc, do których przybywają migranci z Afryki. Agencji Frontex podaje, że do Włoch w okresie od stycznia do sierpnia przybyło ponad 93 tysiące migrantów z Afryki.