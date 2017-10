Sebastian Kurz ma utworzyć nowy rząd. Kto wejdzie do koalicji?

Prezydent Alexander Van der Bellen oficjalnie zlecił Sebastianowi Kurzowi utworzenie nowego austriackiego rządu. Lider Austriackiej Partii Ludowej powiedział po spotkaniu z prezydentem, że ma odwagę i determinację, aby doprowadzić do rzeczywistej zmiany w kraju. Kurz oznajmił też, że planuje nawiązać dialog ze wszystkimi partiami w nowym parlamencie. Najbardziej prawdopodobne jest, że zawiąże on koalicję z prawicową Partią Wolności. Mógłby również podjąć próbę odnowienia sojuszu z socjaldemokratami.

Rekordzista

Sebastian Kurz ma zaledwie 31 lat, co czyni go rekordzistą, gdyż zostanie prawdopodobnie najmłodszym szefem rządu w Europie. Do polityki wszedł, gdy miał 23 lata. Stanął wtedy na czele młodzieżówki partii, do której obecnie należy. Następnie w 2013 roku objął posadę ministra spraw zagranicznych. W maju Kurz został szefem Austriackiej Partii Ludowej (OeVP). Za jego sprawą, objęła ona prowadzenie w sondażach. Kurz w kampanii wyborczej postulował m.in. ograniczenie świadczeń dla imigrantów. Obiecywał również zatrzymanie nielegalnego napływu ludności do Austrii. Zapowiadał też, że w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie stworzy koalicji z partią socjaldemokratyczną, lecz populistyczną Partią Wolności.