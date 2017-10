CNN reaguje na oskarżenia Trumpa. Na przykładzie jabłka i banana

Po miesiącach obelg rzucanych ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, CNN odpłaca się niezbyt delikatnym przedstawieniem tego jak, ich zdaniem, wygląda relacja Donalda Trumpa z faktami. 30-sekundowe nagranie przedstawia jabłko na białym tle, a lektor tonem nauczyciela szkoły podstawowej tłumaczy: „To jest jabłko. Niektórzy ludzie mogą próbować przekonać cię, że to banan. Mogą krzyczeć: banan, banan, banan (…) Możesz nawet zacząć wierzyć, że to banan, ale tak nie jest. To jest jabłko”.

Prezydent usiłował nadać stacji CNN i innym ważnym nadawcom łatkę piewców fałszywych wiadomości. Termin ten narodził się zresztą podczas kampanii wyborczej, kiedy zarzucano mu, że rozpowszechnia nieprawdziwe treści m.in. poprzez media społecznościowe. Spot ma na celu pokazać w zabawny sposób, jak Trump próbuje odwrócić role. Na Twitterze często określa wiadomości krytyczne wobec niego mianem fałszywych.

Ataki na CNN mogły nadszarpnąć wizerunek stacji w oczach przeciętnego wyborcy, chociaż wyniki sondaży pokazują, że Donald Trump zdołał utrzymać najniższą ocenę uznania swojej prezydencji we współczesnej historii. Ankieta przeprowadzona na początku tego roku wykazała, że CNN miało najniższą wiarygodność wśród wszystkich głównych nadawców.