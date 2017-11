Prezydent USA chce kary śmierci dla sprawcy zamachu w Nowym Jorku. Mężczyzna jest dumny ze zbrodni

„Terrorysta z Nowego Jorku był szczęśliwy, chciał żeby w oknie jego pokoju szpitalnego powieszono flagę Państwa Islamskiego. Zabił osiem osób, poważnie ranił 12. Powinien dostać karę śmierci” – napisał na Twitterze prezydent USA.

Sayfullo Saipov wyznał, że atak planował od dwóch miesięcy. Nie wyraził skruchy za to co zrobił, a co więcej, poinformował, że jest „dumny” ze swojego czynu. Gdy trafił do szpitala zażądał od personelu, by pozwolono mu wywiesić flagę Daesh w oknie szpitala. Na swojej rozprawie Saipov pojawił się na wózku inwalidzkim. Zrzekł się prawa do odmowy składania zeznań.

Tragedia w Halloween

29-letni Uzbek, który został postrzelony przez policję we wtorek po tym, jak wjechał w ludzi na Manhattanie, obudził się ze śpiączki. Funkcjonariuszy poinformował, że nie żałuje tego, co zrobił i że jest „dumny” ze swoich działań. Sayfullo Habibullaevic Saipov był kierowcą Ubera i w Stanach Zjednoczonych mieszkał od 2010 roku. Amerykańskie media podają, że mężczyzna ma żonę i dzieci.

Z relacji policji wynika, że kierowca furgonetki wjechał na ścieżkę rowerową i chodnik na Chambers Street, tratując napotkane na drodze osoby. Następnie auto uderzyło w inny pojazd, co spowodowało jego zatrzymanie. Mężczyzna wysiadł, wznosząc imitację broni palnej, po czym został postrzelony przez przybyłą na miejsce policję. Według mediów, m.in. Fox News, napastnik miał krzyczeć „Allahu Akbar”. W wyniku zdarzenia zginęło 8 osób, a 13 jest rannych.

Według agencji Reutera, Saipov wybrał Halloween jako okres przeprowadzenia ataku, ponieważ wiedział, że będzie wtedy dużo ludzi na ulicach. Zamachowiec planował również uderzyć na Moście Brooklińskim. Jak ustalili śledczy, na czyn Saipova wpłynęła propaganda Daesh. Na jego telefonie komórkowym znaleziono materiały Państwa Islamskiego nawołujące do przemocy oraz ukazujące egzekucje jeńców schwytanych przez dżihadystów.