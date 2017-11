Zamieszki w centrum Brukseli. Policja zatrzymała 71 osób, głównie migrantów z Libii

Kilkanaście dni temu telewizja CNN opublikowała materiał dotyczący handlu ludźmi. Na współczesnych targach niewolników w Libii można kupić człowieka już za 400 dolarów. Ludzie są potem zmuszani do ciężkiej fizycznej pracy. W ramach wyrażenia sprzeciwu wobec tego haniebnego procederu, na ulicach Brukseli zorganizowano w sobotę 25 listopada demonstrację. Podczas manifestacji doszło do zamieszek z policją. Grupa manifestantów wdała się w bójkę z policjantami, którzy zabezpieczali demonstrację. Sprawny mieli obrzucić funkcjonariuszy kamieniami. Jak podaje Deutsche Welle, w wyniku starć zniszczonych zostało wiele sklepów i samochodów.

Ponadto, policja zatrzymała aż 71 osób. Z medialnych doniesień wynika, że są to głównie młodzi ludzie w wieku 15-18 lat. Większość z nich to migranci z Libii. Belgijski minister spraw wewnętrznych Jan Jambon pochwalił na swoim profilu na Twitterze policję za szybką interwencję. „Zero tolerancji dla takich zachowań. Upoważniam policję do zdecydowanych interwencji w takich przypadkach” – napisał polityk.

To kolejne zamieszki, do których doszło w Belgii. 12 listopada i migranci z Maroka wyszli na ulice Brukseli, aby świętować pierwszy od 20 lat awans swojej reprezentacji na mistrzostwa świata. Radość przerodziła się w zamieszki, gdy grupa kilkuset fanów zaczęła podpalać samochody i kosze na śmieci oraz atakować policjantów. W trakcie interwencji 22 funkcjonariuszy odniosło obrażenia.