Somalijczyk ukradł strój pielęgniarki i próbował zgwałcić kobietę na oddziale położniczym

Do zdarzenia miało dojść po południu 31 grudnia w szpitalu Sant’Eugenio w Rzymie. O skandalicznym incydencie piszą włoskie media, m.in. „La Repubblica”. O tym, co wydarzyło się w szpitalu w stolicy Włoch informuje również agencja ANSA.

38-letni Somalijczyk miał się dostać do jednego z pomieszczeń dla pracowników szpitala Sant’Eugenio. Ukradł strój pielęgniarki, a następnie wszedł na oddział położniczy. Później udał się na salę porodową, gdzie przebywała 43-letnia kobieta w ciąży. Z relacji „La Repubblica” wynika, że mężczyzna pytał pacjentkę jak się czuje, usiadł obok niej i zaczął dotykać jej nóg. Kobieta miała zareagować gwałtownie i szybko zorientowała się, że coś jest nie tak. Doszło rzekomo do szarpaniny i 38-latek wtedy rzucił się do ucieczki. Personelowi szpitala udało się go zatrzymać.

Na miejsce przyjechała policja. Somalijczyk został aresztowany i oskarżony o próbę gwałtu, przemoc seksualną i kradzież. Nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. – Tylko Bóg wie, dlaczego to zrobiłem – odparł na pytanie śledczych.