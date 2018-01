„Przewiozła” na masce policjanta. Poszukiwana bohaterka nagrania

Ukraiński portal Zaxid.net poinformował o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło we Lwowie. Zatrzymana do kontroli kobieta najechała na policjantów z patrolu drogowego i przez kilkaset metrów wiozła na masce jednego z funkcjonariuszy.

Według przypuszczeń ukraińskich mediów sprawczynią incydentu może być osoba znana z wcześniejszych licznych wykroczeń drogowych odnotowanych w całym kraju, w tym prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków. 7 stycznia kobieta jechała swoim Peugeotem 208 po torach tramwajowych czym zwróciła uwagę stojącego na ulicy patrolu. Policja zatrzymała ją do kontroli, ale odmówiła pokazania dokumentów i gwałtownie ruszyła z miejsca zdarzenia. Jeden z funkcjonariuszy został odrzucony na bok, drugi złapał się maski samochodu i jechał na niej przez kilkaset metrów po czym spadł. Nagranie ze zdarzenia zamieścił na swoim koncie Facebook portal Zaxid.net. Materiał poświęcony zdarzeniu zaczyna się od 1:17 minuty. Widać na nim człowieka trzymającego się na masce pojazdu i pędzący za nim radiowóz. Kobiecie udało się uciec ścigającym ją policjantom, porzuciła swój samochód na jednym z podwórek w centrum miasta. Dwaj funkcjonariusze drogówki zostali ranni. Sprawczyni incydentu grozi kara do pięciu lat więzienia, policja wezwała ją do zgłoszenia się na komisariat w ciągu trzech dni. W przeciwnym wypadku zostanie za nią wystawiony list gończy.