Putin chciał „zwerbować” Melanię Trump? Prezydent Rosji przyznaje: Trochę podkolorowałem

Wakacje Władimira Putina

Władimir Putin poinformował, że podczas uroczystej kolacji na szczycie G-20 siedział obok pierwszej damy USA Melanii Trump oraz żony premiera Włoch Emanueli Mauro. – Opowiadałem im o Rosji, o Syberii. Mówiłem o łowieniu ryb. Jak to przy takich okazjach, trochę podkolorowałem. Nie da się mówić o wędkowaniu, żeby się trochę nie poprzechwalać – mówił Putin i dodał, że opowiadał też o Kamczatce, roślinności oraz o tygrysach. Przyznał, że Rosją interesowała się szczególnie Mauro. Żona premiera Włoch miała dziwić się, że w Rosji są duże świadczenia z tytułu macierzyństwa.

Dziennikarz zażartował, czy Putin nie próbował „zwerbować” swoich rozmówczyń. Tym samym nawiązał on do wcześniejszej części wywiadu, kiedy to prezydent Rosji pracował jeszcze jako werbujący w szeregi KGB. – Nie, już dawno tego nie robiłem. Ale kochałem to robić i zajmowałem się tym przez wiele lat – odpowiedział Putin.