Donald Trump odwołał spotkanie z Kim Dzong Unem!

„Doceniamy pański czas, cierpliwość i wysiłek, mamy pełny szacunek do naszych dotychczasowych negocjacji i dyskusji związanych ze spotkaniem, do którego dążyły obie strony, a które zostało zaplanowane na 12 czerwca w Singapurze. Zostaliśmy poinformowani, że spotkanie ma się odbyć na żądanie Korei Północnej, co jest według nas całkowicie nietrafne” – napisał prezydent USA.

Trump odwołuje spotkanie

„Z niecierpliwością oczekiwałem na to, by być tam z panem. Niestety, biorąc pod uwagę ogromny gniew i otwartą wrogość, jakie biją z pańskiego ostatniego oświadczenia, uważam to za niewłaściwe, by w tej chwili odbyć to długo planowane spotkanie” – podkreślił Donald Trump. Prezydent oświadczył, że wystosowany przez niego list ma stanowić informację na temat tego, że szczyt przywódców się nie odbędzie.

Donald Trump zaznaczył, że ma nadzieję, że w przyszłości dojdzie do rozmów między nim a przywódcą Korei Północnej. Prezydent USA podziękował Kim Dzong Unowi za „piękny gest”, jakim było uwolnienie trzech amerykańskich zakładników.

„Jeżeli zmieni pan zdanie w sprawie tego najważniejszego szczytu, proszę nie wahać się do mnie zatelefonować bądź napisać. Świat, a w szczególności Korea Północna, stracił ogromną szansę na długotrwały pokój, dobrobyt i bogactwo. Ta stracona szansa jest prawdziwie smutnym momentem w historii” – zaznaczył Donald Trump.

Krok w tył

Przypomnijmy, w środę Donald Trump powiedział, że „istnieje duża szansa”, iż historyczny szczyt z Kim Dzong Unem zaplanowany w przyszłym miesiącu w Singapurze, nie dojdzie do skutku. Prezydent USA tłumaczył, że Korea Północna musi spełnić warunki szczytu, jednak jeżeli tego nie zrobi, do szczytu może dojść „później”. – Jeśli to się nie wydarzy, to może wydarzy się później. Może się nie udać 12 czerwca – dodał.

Pytany o owe warunki szczytu, nie chciał udzielić dziennikarzom jednoznacznej odpowiedzi. Gdy jeden z reporterów zapytał natomiast, co z arsenałem Korei Północnej Trump odpowiedział: „Musi nastąpić denuklearyzacja”. – Wchodzisz w transakcje, które są w 100 proc. pewne. Są pewne warunki, których wymagamy i je dostaniemy. Jeżeli nie, spotkania nie będzie – zadeklarował Trump. Dodał także, że postawa Kim Dzong Una znacząco zmieniła się po drugiej wizycie w Chinach na początku tego miesiąca.