Zakaz bezdomności i więzienie za pomoc migrantom. Węgry przyjęły pakiet ustaw „Stop Soros”

Węgierski parlament przyjął szereg poprawek do konstytucji, które są nazywane mianem pakietu „Stop Soros” . Władze Węgier oskarżają bowiem amerykańskiego biznesmena i filantropa George'a Sorosa o sprowadzenie do kraju nielegalnych migrantów. Zgodnie z nowym prawem, osoby lub grupy, które pomagają imigrantom uzyskać prawo do pozostania na Węgrzech, podlegają karze więzienia. Minister spraw wewnętrznych Sandor Pinter napisał w uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy, że każdy, kto wspiera finansowo bądź swoim działaniem nielegalną migrację, będzie surowo karany, ponieważ Węgry w żadnym wypadku nie mogą stać się krajem migrantów.

Parlament przyjął również ustawę, która zakazuje bezdomności. Władze miast będą miały obowiązek zapewnić miejsce do przebywania tym, którzy nie mają własnego domu. Inna poprawka zakłada powstanie sądów administracyjnych, które będą decydować w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Oznacza to zabranie części kompetencji Sądowi Najwyższemu.

