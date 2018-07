Finlandia przywróci kontrole na granicach. Planowane protesty w Helsinkach

„Celem to zapewnienie, że cudzoziemcy podróżujący do lub z Finlandii spełniają warunki wjazdu lub pobytu w kraju, zgodnie z prawem do identyfikacji osób, które stanowić mogą zagrożenie” – podało w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Finlandii. „Kontrola granic wewnętrznych będzie wdrażana w stosunku do podróżujących zgodnie z ocenami zagrożeń i ryzyka, dokonywanymi wspólnie przez wewnętrzne organy bezpieczeństwa” – podkreślono.

Donald Trump i Władimir Putin spotkać się mają w Helsinkach w poniedziałek 16 lipca. Podczas wizyty prezydentów w mieście zaplanowano kilka protestów. Największy z nich, którego uczestnicy chcą zwrócić uwagę na problemy z zanieczyszczeniem środowiska, pokojem na świecie, prawami człowieka i demokracji, zaplanowany jest na niedzielę. W tym dniu przyjedzie też do miasta Donald Trump.