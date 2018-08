Przez dwa lata złodzieje podkopywali się pod rurociąg. Gdy byli trzy metry od celu... wpadli

O sprawie informuje policja z Irkucka. Tamtejsze służby prowadzą śledztwo w sprawie sześciu osób, które zostały zatrzymane w związku z wykopem nielegalnego tunelu. W toku postępowania ustalono, że mieszkańcy Angarska przez dwa lata przy użyciu łopat drążyli tunel, za pomocą którego planowali dotrzeć do rurociągu firmy Transneft, by dokonać kradzieży ropy. Gdy znajdowali się trzy metry od upragnionego celu, zostali przyłapani. W ich mieszkaniach znaleziono sprzęt służący do kopania.

Choć śmiały plan spalił na panewce, Rosjan nie ominą konsekwencje. Za spisek, który mógł poskutkować uszkodzeniem ważnego elementu infrastruktury przesyłowej ropy, grozi im do 10 lat wiezienia.

Rosyjskie media podkreślają, że ropa pompowana jest dzięki ogromnemu ciśnieniu. Gdyby doszło do jego naruszenia rurociągu, zagrożona byłaby pobliska rzeka Angara i rafineria, gdzie składowanych jest około 50 tys. ton surowca. – Nikt nie może sobie nawet wyobrazić, jaką szkodę, jaki wpływ na środowisko mogłoby to mieć i ile przynieść ofiar- komentował Konstantin Chmielkow, ekspert ds. bezpieczeństwa Transnfetu.

