Strzelił do syna z broni z powodu...skrzydełek z kurczaka

Choć ta historia może się wydawać absurdalna, wydarzyła się naprawdę. 7 lutego 2016 roku podczas wspólnego oglądania meczu NFL Denver Broncos przeciwko Carolina Panthers między Johnem Louisem Cavere a jego synem doszło do sprzeczki. Mężczyźni pokłócili się o...skrzydełka kurczaka. 77-latka do tego stopnia rozzłościł fakt, że mężczyzna nie chciał zjeść całego kurczaka, że doszło do rękoczynów. Żona Cavera próbowała bezskutecznie rozdzielić ojca i syna. W pewnej chwili 77-latek strzelił do swojego syna i trafił go w klatkę piersiową.

Mężczyzna trafił do szpitala. Szczęśliwie nie odniósł poważniejszych obrażeń a jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Prokurator okręgowy Michael W. Jackson z Alabamy uznał mężczyznę za winnego postrzelenia syna. Wyrok skazujący zapadnie w listopadzie. 77-latek może zostać skazany na karę nawet 20 lat więzienia.