50-latka spodziewa się czworaczków. Ma już ośmioro wnucząt

Tracey Britten jest obecnie w 25 tygodniu ciąży. Spodziewa się trzech dziewczynek i chłopca. Kobiecie udało się zajść w ciążę po leczeniu a następnie zabiegu in vitro, który przeszła na Cyprze. Starania o dziecko kosztowały ją 7 tys. funtów. – Z każdym rokiem nadal chciałam mieć kolejne dziecko. Skończyłam 50 lat i w końcu stwerdziłam, że po prostu zamierzam to zrobić – relacjonowała przyszła mama.

– Ludzie mówili: „masz zamiar urodzić dzieci, będąc babcią” . No i co z tego? Nie będę pierwszą i nie będę ostatnią. Nie wyglądam na 50 lat i i nie czuję się tak. Ludzie mogą mówić, co sobie chcia. Nie znają mojej historii. Kiedy zobaczą te śliczne dzieci, zmienią zdanie – stwierdziła Britten w rozmowie z „The Sun” .