Romantyczny spacer, przerodził się w prawdziwy horror. Nie żyje kobieta, która wpadła do wodospadu

Grupa podróżowała po Peak District. W pewnym momencie para postanowiła odłączyć się od bliskich. Zakochani usiedli na wzniesieniu. Tematem ich rozmów była wspólna przyszłość i plany dotyczące wybudowania domu. W pewnej chwili doszło do tragicznej w skutkach sytuacji. W momencie, w którym Hannah i Adam wstawali, kobieta poślizgnęła się i zanurzyła w wodospadzie.

„To był straszny szok”

– Hannah odwróciła się i straciła równowagę na skałach. Sięgnąłem, by złapać ją za torbę, ale nie zdążyłem, ona spadła – przekazał zrozpaczony Adam. U stóp wodospadu odnaleziono ciało kobiety. 29-latka zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Śledczy ustalili, że nie ma dowodów sugerujących występowanie w tej sprawie jakichkolwiek podejrzanych okoliczności. Ustalono, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. – To był straszny szok. W jednej chwili była szczęśliwa i czekała na nasze nowe wspólne życie, w następnej – już jej nie było – powiedział partner tragicznie zmarłej kobiety. – Była cudowną, piękną osobą, za którą tęsknią wszyscy, którzy mieli szczęście ją poznać – dodał.