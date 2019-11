Niezwykły pies ratuje misie koala z pożarów. „Gdyby ich nie zauważył, spłonęłyby żywcem”

Pies o imieniu Bear (niedźwiedź – red.) został przed laty porzucony przez swoich właścicieli, którzy nie mogli poradzić sobie z jego temperamentem. Życie uratowali mu wolontariusze z Sunshine Coast University. To właśnie w tym ośrodku przeszedł specjalne szkolenie, dzięki któremu może teraz pomagać innym zwierzętom. Bear pomaga strażakom ratować ranne i osierocone koale z lasów, które zostały zniszczone w wyniku pożarów. Przed akcją funkcjonariusze zakładają czworonogowi specjalne skarpetki, które chronią jego łapy przed poparzeniami.

Zwierzak ma na swoim koncie wielu uratowanych misiów koala. Jednym z nich jest mała Flash, która została znaleziona w Taree w Nowej Południowej Walii. Miała ona liczne poparzenia. – Gdyby Bear jej nie zauważył i nie uratował, spaliłaby się żywcem. Koala nie mogła się sama wydostać, ponieważ wokół drzewa, na której siedziała, było pełno wysokich płomieni – opowiadał strażak Lester Miles, który uczestniczył w akcji.

Bear to pies rasy koolie. Jest to rasa pasterska, która pochodzi od mieszanki różnych europejskich psów pasterskich. Jest to bardzo pracowity pies, który niezwykle szybko przywiązuje się do właścicieli i nawet w trudnych warunkach pracuje bez wytchnienia. Psy tej rasy są bardzo silne psychicznie, potrzebują bardzo dużo ruchu. W stosunku do obcych osób wiele koolie zachowuje dystans. Koolie jest rasą zdrową i długowieczną. Nie są wyjątkiem psy pracujące w wieku 20 lat i cieszące się dobrym zdrowiem.

