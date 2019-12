Nie ma zębów, a i tak jest gwiazdą. Ten chihuahua skradł serca internautów

Mervin mieszka razem ze swoim właścicielem w Nowym Jorku. Pies został uratowany przez jedną z organizacji, a szybka reakcja wolontariuszy i weterynarzy ocaliła go przed śmiercią. Czworonóg rasy chihuahua był wygłodzony, miał uszkodzone dwie łapy oraz infekcję dróg moczowych. Konieczne było przeprowadzenie odpowiednich zabiegów, dzięki czemu Mervin zaczął wracać do zdrowia.

Uwagę zwraca szczególnie wystający język psa, który stracił wszystkie zęby. „No Teeth No Problem” – brzmi motto na jego instagramowymprofilu, co można tłumaczyć jako „Brak zębów, brak problemu”. Konto Mervina obserwuje już ponad 120 tys. użytkowników, a jego właściciel dba o regularne publikowanie zdjęć. Dzięki temu internauci mogą oglądać zwierzę w różnych przebraniach oraz w towarzystwie innych psów. Chihuahua, który ma na swoim koncie wygraną walkę z nowotworem, jest także podawany jako przykład przez aktywistów walczących o to, by do adopcji trafiały również „psy po przejściach”, a nie tylko uroczo wyglądające szczeniaki.

