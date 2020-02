Trzy lata temu jej pies zaginął. Odnalazła zwierzę dzięki nietypowej puszce piwa

Browar MotoWorks z Bradenton na Florydzie nawiązał współpracę z organizacją Manatee County Animal Services, która zajmuje się walką o prawa zwierząt. W ramach specjalnej akcji na puszkach piwa pojawiły się wizerunki psów, które czekają na adopcję i nowych właścicieli. Kampania stała się niewzwykle popularna, a dzięki mediom społecznościowym zyskała rozgłos nie tylko w regionie. Promowała ją m.in. Ellen DeGeneres.

Monica Mathis była w szoku, gdy zobaczyła na puszce piwa wizerunek swojego zaginionego przed trzema laty psa. – To była moja Hazel. Byłam całkowicie pewna, że to ona. Pewnego dnia po prostu uciekła przez dziurę w płocie. Szukaliśmy jej przez wiele dni, ale bez efektu. Byłam pewna, że straciłam ją na zawsze – opowiadała kobieta. Hazel była zaczipowana, jednak okazało się, że dane kontaktowe były nieaktualne, dlatego Manatee County Animal Services nie mogła się z nią skontaktować. Kiedy nikt się nie zgłosił, Hazel została przygotowana do adopcji. – Wpadłam w histerię, dzwoniłam do organizacji, bo bałam się, że ktoś ją adoptuję i nie dam rady jej odzyskać – powiedziała kobieta.

– Skontaktowała się z nami bezpośrednio. Potwierdziliśmy, że faktycznie była właścicielką psa. Dostarczyła nam wszystkie dokumenty – wyjaśnił Hans Wohlgefahrt z Manatee County Animal Services. Obecnie suczka jest przygotowywana do powrotu właścicielki. – Nie mogę się doczekać, aż się spotkamy. To będzie najlepszy dzień w moim życiu – powiedziała Monica Mathis.